Голикова заявила, что в России выявлено почти 700 случаев заражения «омикроном»

Фото: Максим Платонов

В России зарегистрировали 698 случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, большая часть заражений приходится на московский регион, который, скорее всего, примет на себя первый удар распространения «омикрона», передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня Голикова сообщила, что в стране уровень коллективного иммунитета к инфекции составляет 63,2%. Она добавила, что нового эпидемического подъема из-за штамма «омикрон» России избежать не удастся.



Также сегодня стало известно, что в Башкирии выявили три случая заражения «омикроном». Его обнаружили у двух местных жителей, которые прилетели из Танзании, а также у жительницы Оренбургской области, прибывшей с внуками из Турции.

Диана Жиленкова