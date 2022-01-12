Голикова заявила, что в России выявлено почти 700 случаев заражения «омикроном»
В России зарегистрировали 698 случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По ее словам, большая часть заражений приходится на московский регион, который, скорее всего, примет на себя первый удар распространения «омикрона», передает «РИА Новости».
Сегодня Голикова сообщила, что в стране уровень коллективного иммунитета к инфекции составляет 63,2%. Она добавила, что нового эпидемического подъема из-за штамма «омикрон» России избежать не удастся.
Также сегодня стало известно, что в Башкирии выявили три случая заражения «омикроном». Его обнаружили у двух местных жителей, которые прилетели из Танзании, а также у жительницы Оренбургской области, прибывшей с внуками из Турции.
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