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Путин: Россия находится в преддверии новых вспышек COVID-19 из-за новогодних праздников

11:40, 12.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Путин: Россия находится в преддверии новых вспышек COVID-19 из-за новогодних праздников
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Россия находится в преддверии новых вспышек коронавируса, заявил сегодня президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что прошедшие новогодние праздники и выходные не могут не сказаться на уровне заболевания коронавирусом в стране.

«Совершенно очевидно также и то, что мы находимся в очень сложной ситуации сегодня. В ситуации преддверия каких-то возможных новых вспышек», — приводит его слова RT.

Путин считает, что у страны есть пара недель, чтобы подготовиться к новому витку пандемии короанвируса.

Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 17 946 новых случаев коронавируса.

Маргарита Головатенко
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