Путин: Россия находится в преддверии новых вспышек COVID-19 из-за новогодних праздников
Россия находится в преддверии новых вспышек коронавируса, заявил сегодня президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что прошедшие новогодние праздники и выходные не могут не сказаться на уровне заболевания коронавирусом в стране.
«Совершенно очевидно также и то, что мы находимся в очень сложной ситуации сегодня. В ситуации преддверия каких-то возможных новых вспышек», — приводит его слова RT.
Путин считает, что у страны есть пара недель, чтобы подготовиться к новому витку пандемии короанвируса.
За последние сутки в России выявили 17 946 новых случаев коронавируса.
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