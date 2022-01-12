В Госдуме назвали условие для введения локдауна из-за «омикрона»

Полный локдаун могут объявить в том случае, если ежедневно будет заболевать более 40 тысяч человек — это пик для системы здравоохранения. Сейчас о карантине речи не идет, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

— Если мы будем иметь в разы большее количество заболевших, то не исключаю и такой вариант (локдаун, — прим. ред.), — заявил он в эфире телеканала «Россия-24».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера руководитель Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что при негативном развитии событий количество случаев COVID-19 в России может увеличиться до 100 тысяч в сутки. В Татарстане из-за «омикрона» ждут четырехкратный рост заболеваемости COVID-19.



Президент России Владимир Путин сегодня призвал подготовить больницы и промышленность к возможному всплеску случаев омикрон-штамма.



Татьяна Леухина