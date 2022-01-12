Новости общества

17:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татарстанские перевозчики уже в январе получат компенсацию убытков из-за введения QR-кодов

16:25, 12.01.2022
Татарстанские перевозчики уже в январе получат компенсацию убытков из-за введения QR-кодов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Перевозчики Татарстана получат компенсацию убытков из-за введения QR-кодов на транспорте в январе. Об этом сообщили в Миндортрансе республики.

Транспортные компании получат выплаты за период с 22 ноября по 31 декабря 2021 года. Их объем станет известен позже.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Компенсация предусмотрена за работу водителей и кондукторов, связанную с проверкой QR-кодов, передает ТАСС.

Система QR-кодов в общественном транспорте в Татарстане начала действовать с 22 января. В декабре казанские перевозчики направили обращение президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой выделить субсидии на покрытие убытков. На прошлой неделе власти РТ утвердили порядок предоставления из бюджета республики выплат перевозчикам.

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктураБизнесТранспорт Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также