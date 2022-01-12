Татарстанские перевозчики уже в январе получат компенсацию убытков из-за введения QR-кодов
Перевозчики Татарстана получат компенсацию убытков из-за введения QR-кодов на транспорте в январе. Об этом сообщили в Миндортрансе республики.
Транспортные компании получат выплаты за период с 22 ноября по 31 декабря 2021 года. Их объем станет известен позже.
Компенсация предусмотрена за работу водителей и кондукторов, связанную с проверкой QR-кодов, передает ТАСС.
Система QR-кодов в общественном транспорте в Татарстане начала действовать с 22 января. В декабре казанские перевозчики направили обращение президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой выделить субсидии на покрытие убытков. На прошлой неделе власти РТ утвердили порядок предоставления из бюджета республики выплат перевозчикам.
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