За сутки в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 3,3 тысячи человек
В Татарстане прививку от COVID-19 сделали 2 301 976 человек. Об этом сообщает региональный Минздрав.
По данным ведомства, за сутки вакцинировались 3 334 татарстанца. Полный курс вакцинации прошли 1 863 587 жителей республики. Ревакцинировались 141 978 человек.
За последние сутки в Татарстане зарегистрировали 102 заболевших коронавирусной инфекцией. Всего на 12 января в республике подтвержден 43 851 случай заражения COVID-19. За весь период выздоровели 37 224 человека, в том числе 134 — за минувшие сутки. Умер за весь период 1 501 человек.
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