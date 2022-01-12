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За сутки в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 3,3 тысячи человек

12:56, 12.01.2022
За сутки в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 3,3 тысячи человек
Фото: Максим Платонов

В Татарстане прививку от COVID-19 сделали 2 301 976 человек. Об этом сообщает региональный Минздрав.

По данным ведомства, за сутки вакцинировались 3 334 татарстанца. Полный курс вакцинации прошли 1 863 587 жителей республики. Ревакцинировались 141 978 человек.

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в Татарстане зарегистрировали 102 заболевших коронавирусной инфекцией. Всего на 12 января в республике подтвержден 43 851 случай заражения COVID-19. За весь период выздоровели 37 224 человека, в том числе 134 — за минувшие сутки. Умер за весь период 1 501 человек.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина Татарстан

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