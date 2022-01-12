Алексей Морозов прокомментировал перенос игр сезона КХЛ и сообщил, когда будут доиграны матчи

Фото: пресс-служба КХЛ

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал решение перенести четыре игровых дня начиная с 15 января. Он сообщил, что за последние сутки в лиге заболели 60 человек, а в некоторых клубах появилась симптоматика заболевания.



«Скорость распространения заболевания, а также оперативная информация об эпидемиологической ситуации в стране и мире указывают, что в ближайшие три дня количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом возрастет многократно. Именно поэтому было принято решение о переносе четырех игровых дней, где большинство матчей и так не состоится из-за карантина в командах», — говорится в заявлении.

Также Морозов сообщил, что часть перенесенных матчей проведут и во время олимпийской паузы.



«Перенесенные игры пройдут в том числе и во время олимпийской паузы, новый календарь КХЛ опубликует до конца января. ФХР подтвердила нашу возможность проводить матчи во время Олимпиады, мы находимся на связи для совместного решения ситуации».



Ранее КХЛ сообщила о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года. Кроме того, матч между ярославским «Локомотивом» и казанским «Ак Барсом» в лиге тоже решили не проводить.