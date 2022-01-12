Вирусолог Чумаков заявил о начале пятой волны COVID-19 в России из-за «омикрона»

В России началась пятая волна коронавируса, вызванная новым штаммом «омикрон», об этом заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, профессор Петр Чумаков.



По его словам, в России можно ожидать взрывообразного роста заболеваемости: «Я думаю, что к концу января, в феврале это будет очень серьезный уровень, потому что этот штамм уже проник в страну».

Чумаков подчеркнул, что стране удавалось сдерживать штамм в течение долгого времени, поскольку у России не так много контактов с Европой. Но сейчас заболеваемость «вспыхнет, как в Европе».

Тем не менее, по мнению вирусолога, смертность в стране не вырастет, поскольку «омикрон» — «не очень патогенный штамм», сказал он в беседе с URA.RU.

Фото: realnoevremya.ru

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что в России смертность от штамма коронавируса «омикрон» не превысит 0,5%. Альтштейн выразил мнение, что в России пятая волна заболеваемости COVID-19 может начаться в конце января или начале февраля.

Маргарита Головатенко