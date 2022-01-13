В Ростове-на-Дону «омикроном» заразился полугодовалый ребенок

Фото: Максим Платонов (архив)

Полугодовалый ребенок из Ростова-на-Дону заразился штаммом коронавируса «омикрон». Госпитализация не потребовалась. Об этом рассказал руководитель управления Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев.

По его словам, медицинские работники наблюдают за состоянием ребенка дома. У других членов семьи COVID-19 не обнаружен. В течение двух недель лечебно-профилактическая организация будет наблюдать за ними, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Кроме того, «омикрон» выявлен еще у одной женщины из Ростова-на-Дону. Оба заражения стали первыми незавозными случаями омикрон-штамма в регионе.

Вчера вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в стране выявили 698 случаев заражения «омикроном». Большая часть из них приходится на московский регион, который, вероятнее всего, примет на себя первый удар распространения нового штамма.

Диана Жиленкова