В Ростове-на-Дону «омикроном» заразился полугодовалый ребенок
Полугодовалый ребенок из Ростова-на-Дону заразился штаммом коронавируса «омикрон». Госпитализация не потребовалась. Об этом рассказал руководитель управления Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев.
По его словам, медицинские работники наблюдают за состоянием ребенка дома. У других членов семьи COVID-19 не обнаружен. В течение двух недель лечебно-профилактическая организация будет наблюдать за ними, передает ТАСС.
Кроме того, «омикрон» выявлен еще у одной женщины из Ростова-на-Дону. Оба заражения стали первыми незавозными случаями омикрон-штамма в регионе.
Вчера вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в стране выявили 698 случаев заражения «омикроном». Большая часть из них приходится на московский регион, который, вероятнее всего, примет на себя первый удар распространения нового штамма.
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