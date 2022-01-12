Россия готовится к взлету заболеваемости COVID до 100 тысяч случаев в сутки — это много или мало?

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом заявила, что в России при негативном развитии событий количество случаев COVID-19 может увеличиться до 100 тысяч в сутки.

Попова рассказала, что врачи увидели признаки ухудшения ситуации. В 35 регионах уровень заболеваемости превысил средний по стране. Но при этом показатель заболеваемости за первую неделю 2022 года снизился. По ее итогам было зарегистрировано 112 006 случаев заболевания коронавирусом, и показатель равен 76,33 на 100 тысяч населения. Это на 19,4% меньше, чем на последней неделе 2021 года.

Чиновница отметила, что накануне в России выявили 305 случаев заражения штаммом «омикрон» в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Московской, Ростовской, Мурманской, Ленинградской, Орловской, Оренбургской областях и Башкортостане. На сегодня стало известно уже о 698 случаях. В связи с этим Попова призвала работодателей внимательно отнестись к здоровью сотрудников и не допускать на работу тех, кто приходит с признаками ОРВИ.

Фото: Максим Платонов

100 тысяч случаев в сутки — это:

В 11,3 раза меньше суточного рекорда по заразившимся в США — 10 января 2022 года в стране обнаружено более 1,13 млн случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон».

— 10 января 2022 года в стране обнаружено более 1,13 млн случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». В 5,5 раза больше, чем обнаружено заболевших за прошедшие сутки в России — согласно данным оперативного штаба, прирост новых заболевших составил 17 946 случаев.

— согласно данным оперативного штаба, прирост новых заболевших составил 17 946 случаев. Примерно в 2,4 раза больше, чем рекорд по выявленным случаям COVID-19 за сутки в России — 6 ноября 2021 года в стране обнаружили 41 335 случаев.

— 6 ноября 2021 года в стране обнаружили 41 335 случаев. В 4,6 раза больше, чем максимальное число выявленных случаев ковида в Израиле — за 9 января 2022 года в стране с населением 9,4 млн человек зарегистрировано 21 514 случаев.

— за 9 января 2022 года в стране с населением 9,4 млн человек зарегистрировано 21 514 случаев. На 19 570 случаев больше, чем зафиксировано за эти сутки в Германии — 80 430 заболевших стали рекордной цифрой для этой страны.

— 80 430 заболевших стали рекордной цифрой для этой страны. Приблизительно столько же проживало в Зеленодольске, по данным на 2020 год .

. На 12 006 заболевших коронавирусом больше было зарегистрировано по итогам первой недели 2022 года в России .

Фото: Максим Платонов

На 5,2 тысячи человек больше вышли 9 января 2022 года на акции против принудительной вакцинации во Франции — тогда на улицах собрались 105,2 тысячи человек.

— тогда на улицах собрались 105,2 тысячи человек. На 218 346 человек больше скончалось от коронавируса в России за весь период пандемии — это 318 346 случаев на сегодняшний день.

— это 318 346 случаев на сегодняшний день. На 1 257 меньше, чем в среднем прививается за день в России — по статистике последней недели, это 101 257 человек в сутки.

Дарья Акимова