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СМИ: футболист сборной России Черышев повторно заболел коронавирусом

15:51, 12.01.2022
СМИ: футболист сборной России Черышев повторно заболел коронавирусом
Фото: rfs.ru

Полузащитник сборной России по футболу и «Валенсии» Денис Черышев сдал положительный тест на коронавирус, сообщает RT со ссылкой на RadioEsport Valencia.

Кроме Черышева, заразились вратарь Яспер Силлессен, защитник Даниэль Васс, форварды Макси Гомес и Элдер Кошта.

Игроков поместили на карантин. Они пропустят матч 1/8 финала плей-офф Кубка Испании с «Балеаресой», который пройдет 16 января.

Черышев уже переболел COVID-19 в ноябре 2020 года. Полузащитник выбывал из строя из-за инфекции в ноябре 2020 года.

Маргарита Головатенко
СпортФутбол

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