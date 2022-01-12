СМИ: футболист сборной России Черышев повторно заболел коронавирусом
Полузащитник сборной России по футболу и «Валенсии» Денис Черышев сдал положительный тест на коронавирус, сообщает RT со ссылкой на RadioEsport Valencia.
Кроме Черышева, заразились вратарь Яспер Силлессен, защитник Даниэль Васс, форварды Макси Гомес и Элдер Кошта.
Игроков поместили на карантин. Они пропустят матч 1/8 финала плей-офф Кубка Испании с «Балеаресой», который пройдет 16 января.
Черышев уже переболел COVID-19 в ноябре 2020 года. Полузащитник выбывал из строя из-за инфекции в ноябре 2020 года.
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