AstraZeneca планирует зарегистрировать вакцину в России

Британско-шведская компания AstraZeneca планирует зарегистрировать свою вакцину от COVID-19 в России. Для этого она собирается подать заявку в Минздрав РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Однако для начала представители компании хотят получить данные результатов клинических исследований вакцины AstraZeneca в комбинации со «Спутником Лайт». Они начались в феврале 2021 года. В декабре прошлого года глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что результаты испытаний будут опубликованы в декабре 2021-го или январе 2022 года.

В июле 2021 года Минздрав России одобрил проведение первой и второй фаз клинических исследований комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт» на базе НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ, Первого Санкт-Петербургского медицинского университета им. Павлова, ООО «Куратор» и в московских клиниках «Орис» и «Медси».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» не нуждается в модификации под омикрон-штамм.

Дарья Акимова