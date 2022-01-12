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Путин призвал подготовить больницы к возможному всплеску «омикрона»

15:22, 12.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Путин призвал подготовить больницы к возможному всплеску «омикрона»
Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин призвал подготовить больницы и промышленность к возможному всплеску случаев омикрон-штамма, сообщает RT.

По его словам, необходимо подготовить больничную сеть и промышленность в части фармацевтики, производства кислородных масок, средств индивидуальной защиты. Президент подчеркнул, что необходимо наращивать тестирование и темпы вакцинации.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня Путин заявил, что Россия находится в преддверии новых вспышек коронавируса. Он отметил, что прошедшие новогодние праздники и выходные не могут не сказаться на уровне заболевания коронавирусом в стране.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицинаВласть Татарстан

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