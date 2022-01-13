Новака Джоковича включили в жеребьевку Australian Open

Лидера мирового рейтинга сербского теннисиста Новака Джоковича включили в жеребьевку Australian Open, сообщает «РИА Новости».



Известен первый соперник Джоковича: им станет Миомир Кецманович. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что решение о повторном аннулировании визы все еще может быть принято федеральным министром по делам иммиграции.

Джокович прибыл в Австралию для участия в Australian Open, который стартует 17 января в Мельбурне. Власти Австралии аннулировали его визу: спортсмен не привит от коронавируса и у него была виза, которую нельзя получить с медицинским отводом от вакцинации.

Позднее стало известно, что Федеральный окружной суд в Мельбурне отменил решение об аннулировании австралийской визы теннисиста. Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что участие Джоковича в Australian Open, несмотря на решение суда, под вопросом.

На днях стало известно, что в отношении сербского теннисиста начато новое расследование. Джоковича могут привлечь к ответственности за предоставление ложной или вводящей в заблуждение информации. Максимальное наказание — 12 месяцев лишения свободы.

Маргарита Головатенко