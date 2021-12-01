Главное о коронавирусе на 1 декабря: сокращение срока действия ПЦР-теста, военных хотят освободить от QR-кодов

Фото: atorus.ru / Konstantin 'KVentz' Ventslavovich

Платная дискотека без QR-кодов в Нижнекамске



В Татарстане зарегистрировано 235 заболевших COVID-19. Всего на 1 декабря в РТ зарегистрировали 38 288 случаев заражения коронавирусом.

По данным республиканского Минздрава, за весь период выздоровели 31 736 человек, в том числе 282 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 255 человек.

Непривитые от COVID-19 татарстанские льготники начали отказываться от путевок в санатории. На данный момент на лечение отправляются только привитые граждане. Большая доля отказов от поездок приходится на начало октября — ноябрь. Причиной стало введение в республике новых ограничительных мер. В общей сложности льготники РТ вернули около 500 путевок.

В одном из частных домов Нижнекамска устроили платную дискотеку. При этом организаторы не проверяли у присутствующих QR-коды о вакцинации против коронавируса или о перенесенном заболевании. Всего в доме присутствовало 54 человека, 22 из которых — несовершеннолетние. Их всех доставили в Управление МВД России по Нижнекамскому району. Помимо организаторов, под административную ответственность попали родители несовершеннолетних, а также подростки, которые были пьяны.

Фото kazanreporter.ru

75% опрошенных казанских сотрудников считают, что местный бизнес смог приспособиться к работе в кризисных условиях в пандемию коронавируса. 37% компаний находятся в постоянной готовности к ведению ограничений в городе, 27% респондентов сообщили, что их компании ничего не меняли с тех пор, как ввели коррективы в работу в начале пандемии. Еще 18% работников утверждают, что на их компании сказывается любое ухудшение ситуации с коронавирусом.

В резиденцию Кыш Бабая и Кар Кызы в Татарстане можно будет попасть только гостям с QR-кодом вакцинации, перенесенной болезни или медотводом. Код будет нужен гостям, которые хотят зайти в помещения: опочивальню Кыш Бабая и на кукольное представление. QR-код для входа на территорию парка предъявлять на нужно.

«Редакция» выпустила спецрепортаж о введенном режиме QR-кодов в общественном транспорте Казани. Журналист «Редакции» пообщался с жителями, собрав разные мнения о введенной системе. Введение QR-кодов в общепите и ресторанах казанские журналисты в репортаже назвали «полумерами», поэтому власти пошли на значительные ограничения, чтобы остановить цепочку заражений. Однако проблему это не решило — люди начали стоять в очередях за проверками QR-кодов.

В общественном транспорте Казани в понедельник выявили 90 пассажиров без QR-кодов. Еще 80 не пустили в метро, автобусы, трамваи и троллейбусы, сообщается на сайте исполкома в Казани. Таким образом, проехать в общественном транспорте не смогли 170 человек. Это 0,03% от общего пассажиропотока в первый день недели.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане провакцинировано от коронавируса 2 031 392 человека. Прирост за сутки составил 10 530 человек. Второй компонент вакцины получили 1 549 548 человек.

В Татарстане подтвердились семь новых случаев смерти от коронавируса. Инфекция унесла жизни мужчин 1935, 1939, 1949, 1951 годов рождения и женщин 1949, 1959, 1972 годов рождения.

Штрафы за невакцинацию исключены



За последние сутки в России выявлено 32 837 новых случаев коронавируса, выздоровели 35 679 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 9 669 718 человек, а выздоровевших — до 8 364 932 человек.



Зафиксировано 1 226 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 276 419 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 225,5 млн тестов на коронавирус, в том числе 583 тысячи — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 757 300 человек.

Число умерших в России за последние 12 месяцев, то есть с декабря 2020 года по ноябрь 2021-го, превысило 2,4 млн человек. Это худший период после 1945 года. Естественная убыль населения без учета миграции перешагнула отметку в 990 тыс. человек за последний год. Прежний антирекорд по числу умерших был в 2003-м, когда из жизни ушли 2,37 млн человек, а худшие показатели по убыли — в 2000-м, когда страна потеряла 958 532 человека. Более плачевная ситуация была только во времена Великой Отечественной войны в 1941–1945 годах, когда смертность была на уровне 30–50 на 1 000 человек, то есть в 2–3 раза больше, чем сейчас. Так, смертность в России за последний год стала рекордной со времен Великой Отечественной войны.

Фото vesti.ru

Иммунолог Николай Крючков рассказал, что наличие в организме человека сразу двух различных штаммов коронавируса может привести к появлению нового комбинированного варианта. Их встреча может произойти в том случае, если за короткий промежуток времени один штамм вытеснит другой. Вместе с тем гибридные штаммы могут быть менее опасными.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова порекомендовала россиянам провести новогодние праздники дома и отказаться от поездок за границу. Она отметила, что в мире ситуация с закрытием границ стремительно меняется. Туристы рискуют вместо отдыха получить проблемы со здоровьем.

Граждане, которые прилетели из стран, где зафиксировали омикрон-штамм коронавируса и с которыми не возобновлено регулярное сообщение, должны будут уйти на двухнедельный карантин, заявила Анна Попова. К таковым уже относится несколько сотен россиян.

Попова сообщила, что в России начинает стабилизироваться ситуация с COVID-19, однако заболеваемость продолжает расти в семи регионах страны. Спад заболеваемости коронавирусом наблюдается в 56 регионах, а в 22 субъектах стабилизируется эпидемиологическая обстановка.

Фото: Максим Платонов

Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста на COVID-19 с 72 до 48 часов. Причиной стали особенности нового омикрон-штамма коронавируса.



Из-за штамма «омикрон» не будут сокращать срок ревакцинации препаратом «Спутник V». По словам главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, по сравнению с другими вакцинами «Спутник V» дает больший спектр антител, поэтому нет необходимости изменения срока ревакцинации.



Президент России Владимир Путин призвал правительство подготовить обновленный план действий в связи с распространением штамма коронавируса «омикрон». Глава государства отметил, что характер пандемии выходит за рамки одного государства и эффективно ответить на угрозу пандемии можно лишь сообща.

Экс-министр экономического развития России и помощник президента страны Максим Орешкин назвал три основных сценария развития мировой экономики на фоне появления нового штамма коронавируса «омикрон». В первом случае коронавирус будет распространяться быстрее, если тяжесть заболевания останется высокой. Второй вариант: штамм окажется не таким опасным, о нем забудут, как и о ранее выявленных. По третьему сценарию тяжесть заболевания будет не очень высокой, но вирус при этом будет распространяться быстро и за счет этого вытеснит другой штамм — «дельта».

В Кремле исключили введение штрафов за отказ от вакцинации. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подобные меры не могут быть введены в России.

Фото mos.ru

Руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко считает, что 15—20% сертификатов о вакцинации от коронавируса могут быть купленными. По его словам, в абсолютном большинстве в больницу попадают те, кто не привился от инфекции.



Студентов профессиональных образовательных организаций и вузов в Челябинской области, а еще граждан старше 60 лет обязали пройти вакцинацию от коронавируса. По словам главного государственного санитарного врача по региону Анатолия Семенова, перечисленные группы граждан меньше всего охвачены вакцинацией в регионе.

В России прививку от COVID-19 сделали более 70 млн человек, в том числе 3 млн — за последнюю неделю. Это свыше 400 тысяч граждан в сутки. Вакцинацию от коронавируса прошли около 56% человек старше 60 лет.

Минобороны России вышло в правительство с инициативой, предложив освободить военнослужащих от QR-кодов, подтверждающих вакцинацию. Ведомство предлагает разрешить одной категории граждан обходиться сертификатом о прививке. В проекте постановления кабмина, который подготовили в Минобороны РФ, говорится, что в местах, для посещения которых необходимо предъявлять QR-код, военным достаточно будет показать сертификат о вакцинации и документ, подтверждающий личность и принадлежность к Вооруженным силам.

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Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой установить максимальную цену ПЦР-теста на коронавирус в размере не более одной тысячи рублей, так как многие граждане по ряду причин вынуждены проводить исследования за свой счет. Стоимость ПЦР-тестов в коммерческих лабораториях составляет от 1,5 до 3,5 тысячи рублей в зависимости от места сдачи и времени изготовления анализа, при этом себестоимость данного исследования составляет не более 500 рублей.

В Самарской области рассмотрят законопроект о введении QR-кодов. Его обсудят депутаты губернской думы 7 декабря 2021 года. Жителям Самарской области уже нужно иметь оригинал или QR-код сертификата о вакцинации от коронавируса, справки о перенесенном заболевании или отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 для посещения торговых центров, заведений общепита, театров и спортивных залов.

Китай за проведение Олимпиады в 2022 году



В мире коронавирусом нового типа на 10.00 (мск) заразились 262 828 865 человека, 5 215 408 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (48 554 890). На второй строчке — Индия (34 596 776), на третьей — Бразилия (22 094 459), на четвертой — Великобритания (10 285 745), на пятой — Россия (9 468 640, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (780 140). За ними следуют Бразилия (614 681), Индия (469 247), Мексика (293 950), Россия (269 900).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, число новых случаев инфицирования коронавирусом в мире за неделю осталось на прежнем уровне по сравнению с предыдущими семью днями, а число летальных исходов уменьшилось на 10%.

Врач из Южно-Африканской республики Унбен Пиллэй рассказал, какие симптомы ощущают заразившиеся омикрон-штаммом коронавируса. По его словам, пока заболевание проходит в «очень легкой» форме, однако утверждать что-либо рано. Под наблюдением врачей находились пациенты с симптомами гриппа, сухим кашлем, лихорадкой, ночной потливостью и ломотой в теле.

Фото policlinicogemelli.it

Профессор инфекционных болезней римской больницы Джемелли Роберто Кауда рассказал, что новый омикрон-штамм коронавируса требует внимательного изучения. Он может быть заразнее, чем предыдущие мутации COVID-19, в том числе и дельта-варианта. По его словам, новый штамм вируса могут сдержать стандартные меры: соблюдение масочного режима, социальной дистанции и др.

Введение запрета на международные туристические поездки не остановит распространение COVID-19, заявили в ВОЗ. Такие ограничительные меры стянут тяжким бременем для жизни и средств к существованию. Они могут оказать негативное влияние на глобальные усилия по борьбе с пандемией, так как государства потеряют стимул к отчетности и обмену эпидемиологическими сведениями.

Австрийская компания Salzburg Schokolade, один из производителей знаменитых шоколадных конфет «Моцарт», объявила о своем банкротстве. Виной этому стала пандемия коронавируса. Спрос на кондитерские изделия сильно упал из-за снижения числа туристов, свадебных торжеств и других праздников. Причиной банкротства также стали локдаун и увеличение цен.



Фото wikipedia.org

В МИД Китая заявили о том, что новый штамм коронавируса «омикрон» не повлияет на проведение Олимпиады в 2022 году. Китай верит, что игры, которые должны состояться в Пекине, пройдут успешно и без проблем, несмотря на трудности, вызванные распространением нового варианта COVID-19.

Консультативная группа Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) большинством голосов рекомендовала одобрить использование препарата американской компании Merck против COVID-19 взрослыми с высоким риском тяжелого течения коронавируса. FDA еще предстоит решить, последовать ли рекомендации консультативной группы. Представители Merck рекомендовали беременным и кормящим грудью не принимать таблетки из-за потенциальных рисков, включая возможную токсичность и врожденные патологии.

Маргарита Головатенко