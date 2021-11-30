Льготники РТ из-за отсутствия прививки от COVID-19 вернули порядка 500 путевок в санатории

Фото: Илья Репин

Непривитые от COVID-19 татарстанские льготники начали отказываться от путевок в санатории. Об этом рассказал и.о. управляющего региональным отделением Фонда социального страхования по республике Фердинат Закиров.

По его словам, на данный момент на лечение отправляются только привитые граждане. Большая доля отказов от поездок приходится на начало октября — ноябрь. Причиной стало введение в республике новых ограничительных мер. В общей сложности льготники РТ вернули около 500 путевок.

Фото: Илья Репин

Закиров отметил, что после прохождения вакцинации татарстанцы могут восстановиться в очереди на получение санаторно-курортного лечения, передает «Интерфакс».

За последние сутки в республике от COVID-19 привились 10 530 человек. Всего прививку сделали 2 031 392 татарстанца, из них 1 549 548 жителей республики уже завершили курс вакцинации.

Диана Жиленкова