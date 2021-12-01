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Итальянский инфекционист рассказал, что может сдержать новый штамм COVID-19

04:38, 01.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Итальянский инфекционист рассказал, что может сдержать новый штамм COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

Новый омикрон-штамм коронавируса требует внимательного изучения. Он может быть заразнее, чем предыдущие мутации COVID-19, в том числе и дельта-варианта. Об этом заявил профессор инфекционных болезней римской больницы Джемелли Роберто Кауда.

По его словам, новый штамм вируса могут сдержать стандартные меры: соблюдение масочного режима, социальной дистанции и др. Немаловажным является и наращивание темпов вакцинации. По мнению профессора, в курсе вакцинации необходима третья доза — это поспособствует появлению сильной иммунной реакции у населения, передают «Известия».

Фото: realnoevremya.ru

Вчера во Всемирной организации здравоохранения заявили, что запрет на международные туристические поездки не остановит распространение COVID-19. Помимо прочего, такая мера может негативно сказаться на глобальных усилиях по борьбе с пандемией.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

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