Врач из ЮАР: пока заразившиеся омикрон-штаммом переносят болезнь в «очень легкой» форме

Врач из Южно-Африканской республики Унбен Пиллэй рассказал Bloomberg, какие симптомы ощущают заразившиеся омикрон-штаммом коронавируса. По его словам, пока заболевание проходит в «очень легкой» форме, однако утверждать что-либо рано.

«Мы видели пациентов с симптомами гриппа, сухим кашлем, лихорадкой, ночной потливостью и ломотой в теле. Я думаю, что это соотносится со всеми другими волнами COVID-19, которые мы видели», — рассказал Пиллэй (цитата по «РИА Новости»).

Ранее врач из ЮАР перечислила первые и основные симптомы заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон»: это сильная усталость и головная боль.

Ольга Шагиева