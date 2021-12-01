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Врач из ЮАР: пока заразившиеся омикрон-штаммом переносят болезнь в «очень легкой» форме

08:43, 01.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Врач из ЮАР: пока заразившиеся омикрон-штаммом переносят болезнь в «очень легкой» форме
Фото: realnoevremya.ru

Врач из Южно-Африканской республики Унбен Пиллэй рассказал Bloomberg, какие симптомы ощущают заразившиеся омикрон-штаммом коронавируса. По его словам, пока заболевание проходит в «очень легкой» форме, однако утверждать что-либо рано.

«Мы видели пациентов с симптомами гриппа, сухим кашлем, лихорадкой, ночной потливостью и ломотой в теле. Я думаю, что это соотносится со всеми другими волнами COVID-19, которые мы видели», — рассказал Пиллэй (цитата по «РИА Новости»).

Ранее врач из ЮАР перечислила первые и основные симптомы заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон»: это сильная усталость и головная боль.

Ольга Шагиева
Общество

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