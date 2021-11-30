Без QR-кода проехать в транспорте Казани вчера не смогли 170 человек

В общественном транспорте Казани за вчерашний день выявили 90 пассажиров без QR-кодов. Еще 80 не пустили в метро, автобусы, трамваи и троллейбусы, сообщается на сайте исполкома в Казани.

Таким образом, проехать в общественном транспорте не смогли 170 человек — это 0,03% от общего пассажиропотока в городе в понедельник.

Фото: realnoevremya.ru

За сутки транспортные средства проверили 730 раз.

За первые два выходных дня после введения QR-кодов на транспорте контролеры выявили 150 пассажиров без QR-кодов. Мэр Казани Ильсур Метшин назвал первую неделю с QR-кодами на транспорте «очень напряженной».



Ольга Шагиева