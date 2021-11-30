«Редакция» выпустила спецрепортаж о введенном режиме QR-кодов в Татарстане

Фото: кадр видео youtube.com

«Редакция» выпустила спецрепортаж о введенном режиме QR-кодов в общественном транспорте. Видео опубликовано на youtube-канале «Редакции».

Репортаж начался с кадром прошедшего митинга против введения QR-кодов. Журналист «Редакции» пообщался с жителями, собрав разные мнения о введенной системе. Первый секретарь Вахитовского райкома КПРФ Казани Анвар Затин припомнил слова главного санитарного врача РТ Марины Патяшиной, которая ранее называла невозможным введение QR-кодов в общественном транспорте.

Введение QR-кодов в общепите и ресторанах казанские журналисты в репортаже назвали «полумерами», поэтому власти пошли на значительные ограничения, чтобы остановить цепочку заражений. Однако проблему это не решило — люди начали стоять в очередях за проверками QR-кодов.

Также корреспондент проверил, как исполняется приказ о проверке сертификатов о вакцинации. Оказалось, что в автобусах кондукторы совсем не требуют показать код.

Напомним, что в Казани началась проверка QR-кодов в общественном транспорте. Проверяли их кондукторы, контрольно-ревизионная служба и уполномоченные проверяющие. Как это происходило — в видео «Реального времени».



Ольга Шагиева