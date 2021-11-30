Гинцбург заявил, что из-за нового штамма COVID-19 сроки ревакцинации «Спутником V» не изменятся
Из-за штамма «омикрон» не будут сокращать срок ревакцинации препаратом «Спутник V». Об этом рассказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, по сравнению с другими вакцинами «Спутник V» дает больший спектр антител, поэтому нет необходимости изменения срока ревакцинации. Также Гинцбург отметил маловероятность резкого изменения антигена, передает «РИА Новости».
Вчера директор Центра имени Гамалеи заявил, что на экспериментальную работу по получению вакцины от нового омикрон-штамма COVID-19 уйдет не более 10 дней. Еще 45—50 дней может потребоваться на разрешительные процедуры и получение доказательств о безопасности и моногенности препарата.
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