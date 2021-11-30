Гинцбург заявил, что из-за нового штамма COVID-19 сроки ревакцинации «Спутником V» не изменятся

Фото: Максим Платонов

Из-за штамма «омикрон» не будут сокращать срок ревакцинации препаратом «Спутник V». Об этом рассказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, по сравнению с другими вакцинами «Спутник V» дает больший спектр антител, поэтому нет необходимости изменения срока ревакцинации. Также Гинцбург отметил маловероятность резкого изменения антигена, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

Вчера директор Центра имени Гамалеи заявил, что на экспериментальную работу по получению вакцины от нового омикрон-штамма COVID-19 уйдет не более 10 дней. Еще 45—50 дней может потребоваться на разрешительные процедуры и получение доказательств о безопасности и моногенности препарата.

Диана Жиленкова