Глава Роспотребнадзора призвала россиян провести новогодние праздники дома

Фото: Максим Платонов

Россиянам следует провести новогодние праздники дома и отказаться от поездок за границу. С такой рекомендацией выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что в мире ситуация с закрытием границ стремительно меняется. Туристы рискуют вместо отдыха получить проблемы со здоровьем. В таком случае путешественники могут потерять и потраченные на поездку деньги, и нанести существенный вред собственному здоровью, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня Попова сообщила, что из-за особенностей нового штамма коронавируса срок действия ПЦР-теста на COVID-19 сократится с 72 до 48 часов. По ее словам, в настоящий момент штамм «омикрон» в стране не выявлен.

Диана Жиленкова