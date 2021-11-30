75% казанцев считают, что местный бизнес смог приспособиться к кризису в пандемию

75% опрошенных казанских сотрудников считают, что местный бизнес смог приспособиться к работе в кризисных условиях в пандемию коронавируса, таковы данные исследования сервиса «Ситимобил для бизнеса» и исследовательской компании ResearchMe.



37% компаний находятся в постоянной готовности к ведению ограничений в городе, 27% респондентов сообщили, что их компании ничего не меняли с тех пор, как ввели коррективы в работу в начале пандемии. Еще 18% работников утверждают, что на их компании сказывается любое ухудшение ситуации с коронавирусом.

Больше трети казанцев не смогли оценить, какая из волн коронавируса оказала большее влияние на их компании. Первую волну (с марта по июль 2020 года) отметили 14% респондентов, вторую (с октября 2020-го по январь 2021-го) — 17%, третью (с июля по сентябрь 2021-го года) и четвертую (с начала нерабочих дней в октябре этого года) — 14% и 23% соответственно.

37% сотрудников согласились, что во время третьих и четвертых волн COVID-19 их компаниям легче функционировать в новых условиях. 10% считают, что компании справлялись лучше во время первой и второй волн.

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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов несколько дней назад предложил расширить поддержку для отраслей, пострадавших от последствий коронавируса, в частности дать годовую отсрочку по всем налогам.

Маргарита Головатенко