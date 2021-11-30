В Татарстане зарегистрировали семь новых случаев смерти от COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Татарстане подтвердились семь новых случаев смерти от коронавируса. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Инфекция унесла жизни мужчин 1935, 1939, 1949, 1951 годов рождения и женщин 1949, 1959, 1972 годов рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. За все время пандемии от COVID-19 в РТ умерли 1255 человек.



Фото: Максим Платонов

За последние сутки в республике зарегистрировано 242 заболевших COVID-19. Всего коронавирусом заболели 38 053 татарстанца. За весь период пандемии выздоровели 31 454 человека, в том числе 306 за прошедшие сутки. А полный курс вакцинации от вируса прошли 1 549 548 жителей РТ.

Диана Жиленкова