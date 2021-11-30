За сутки в Татарстане привились 10 530 человек
В Татарстане провакцинировано от коронавируса 2 031 392 человека. Прирост за сутки составил 10 530 человек.
Второй компонент вакцины получили 1 549 548 человек.
Американский словарь Merriam-Webster избрал понятие «вакцина» (vaccine) словом 2021 года. В сообщении указано, что количество запросов по этому слову увеличилось на 601% с начала 2020 года. А по сравнению с 2019 годом это число возросло на 1 048%. В текущем году слово «вакцина» стало означать намного больше, чем просто лекарство. Оно оказалось в центре обсуждений о личном выборе, политических предпочтениях, профессиональных нормах и др.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым