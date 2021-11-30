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В резиденцию Кыш Бабая в Татарстане пустят только гостей с QR-кодом

12:36, 30.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В резиденцию Кыш Бабая в Татарстане пустят только гостей с QR-кодом
Фото: Олег Тихонов (архив)

В резиденцию Кыш Бабая и Кар Кызы в Татарстане можно будет попасть только гостям с QR-кодом вакцинации, перенесенной болезни или медотводом, сообщили ТАСС в резиденции.

Код или медотвод будет нужен гостям, которые хотят зайти в помещения: опочивальню Кыш Бабая и на кукольное представление. QR-код для входа на территорию парка предъявлять на нужно.

Кыш Бабай и все жители его резиденции прошли вакцинацию от COVID-19, заявили в резиденции.

Резиденция Кыш Бабая откроется 4 декабря. В день открытия будут проводится розыгрыши, праздничный хоровод, салют и другое. Гости без QR-кодов тоже смогут поучаствовать в мероприятиях и смогут попробовать фирменные блины и сфотографироваться в фотозонах.

Маргарита Головатенко
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