В резиденцию Кыш Бабая в Татарстане пустят только гостей с QR-кодом

Фото: Олег Тихонов (архив)

В резиденцию Кыш Бабая и Кар Кызы в Татарстане можно будет попасть только гостям с QR-кодом вакцинации, перенесенной болезни или медотводом, сообщили ТАСС в резиденции.



Код или медотвод будет нужен гостям, которые хотят зайти в помещения: опочивальню Кыш Бабая и на кукольное представление. QR-код для входа на территорию парка предъявлять на нужно.

Кыш Бабай и все жители его резиденции прошли вакцинацию от COVID-19, заявили в резиденции.

Резиденция Кыш Бабая откроется 4 декабря. В день открытия будут проводится розыгрыши, праздничный хоровод, салют и другое. Гости без QR-кодов тоже смогут поучаствовать в мероприятиях и смогут попробовать фирменные блины и сфотографироваться в фотозонах.

Маргарита Головатенко