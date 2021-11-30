Австрийский производитель конфет «Моцарт» сообщил о банкротстве из-за пандемии

Австрийская компания Salzburg Schokolade, один из производителей знаменитых шоколадных конфет «Моцарт», объявила о своем банкротстве. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на агентство АРА.

Виной этому стала пандемия коронавируса. Спрос на кондитерские изделия сильно упал из-за снижения числа туристов, свадебных торжеств и других праздников. Фирменные магазины в Вене и Зальцбурге были закрыты в течение нескольких недель.

Директор компании Кристиан Шюгерль заявил, что также локдаун и увеличение цен на сырье, электроэнергию, зарплаты, логистические издержки и упаковочные материалы послужили причинами банкротства.



Сообщается, что производитель не смог выплатить сотрудникам зарплату за ноябрь и рождественскую премию, а 140 работников оказались на грани увольнения.

Фото: blog.musement.com

В Татарстане за период с января по июнь 2021 года в Татарстане обанкротились 165 компаний. Это оказалось на 17% больше, чем за первое полугодие прошлого года.



Дарья Акимова