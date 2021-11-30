Глава Роспотребнадзора: в семи регионах страны растет заболеваемость коронавирусом
В России начинает стабилизироваться ситуация с COVID-19, однако заболеваемость продолжает расти в семи регионах страны. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Тем временем спад заболеваемости коронавирусом наблюдается в 56 регионах, а в 22 субъектах стабилизируется эпидемиологическая обстановка, передает ТАСС.
Сегодня лидер РФ Владимир Путин призвал правительство подготовить обновленный план действий в связи с распространением нового омикрон-штамма COVID-19. Как отметил политик, эффективно ответить на угрозу пандемии можно лишь сообща, поскольку она затрагивает не одно государство.
За минувшие сутки в России подтвердили 32 648 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 33 442 человека. Умерли еще 1 229 россиянин.
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