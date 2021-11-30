Прилетевшие из стран, где обнаружили новый штамм COVID-19, должны будут пройти 14-дневный карантин

Фото: Максим Платонов

Граждане, которые прилетели из стран, где зафиксировали омикрон-штамм коронавируса и с которыми не возобновлено регулярное сообщение, должны будут уйти на двухнедельный карантин. К таковым уже относится несколько сотен россиян, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, к рисковым странам относится ЮАР, сопредельные африканские государства, КНР, Великобритания и др. Для прилетевших оттуда граждан в российских аэропортах организуют бесплатное тестирование, сообщает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

Сегодня Попова сообщила, что срок действия ПЦР-теста на COVID-19 сократится с 72 до 48 часов. Причиной такого решения стали особенности нового омикрон-штамма коронавируса. В настоящий момент он не обнаружен на территории России.



Диана Жиленкова