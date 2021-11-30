Помощник Путина назвал три сценария влияния омикрон-штамма на мировую экономику
Экс-министр экономического развития России и помощник президента страны Максим Орешкин назвал три основных сценария развития мировой экономики на фоне появления нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом пишет «Коммерсант».
- Коронавирус будет распространяться быстрее, если тяжесть заболевания останется высокой. При этом он сможет обходить существующие вакцины.
- Штамм окажется не таким опасным, и о нем забудут, как и о ранее выявленных.
- Тяжесть заболевания будет не очень высокой, но вирус при этом будет распространяться быстро и за счет этого вытеснит другой штамм — «дельта».
Самый опасный — первый сценарий, так как, по словам Орешкина, он «всю историю с коронавирусом во многом может запустить по новой». Самый маловероятный — третий, так как информации о новом штамме пока очень мало.
Недавно Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Центр им. Гамалеи начал адаптировать российские вакцины от COVID-19 «Спутник V» и «Спутник Лайт» к новому штамму коронавируса. Будут поставлены несколько сотен миллионов бустерных доз к 20 февраля 2022 года.ОбществоМедицина
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