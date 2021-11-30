Помощник Путина назвал три сценария влияния омикрон-штамма на мировую экономику

Фото: kremlin.ru (гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев (слева) и помощник президента Максим Орешкин)

Экс-министр экономического развития России и помощник президента страны Максим Орешкин назвал три основных сценария развития мировой экономики на фоне появления нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом пишет «Коммерсант».

Коронавирус будет распространяться быстрее, если тяжесть заболевания останется высокой. При этом он сможет обходить существующие вакцины. Штамм окажется не таким опасным, и о нем забудут, как и о ранее выявленных. Тяжесть заболевания будет не очень высокой, но вирус при этом будет распространяться быстро и за счет этого вытеснит другой штамм — «дельта».

Самый опасный — первый сценарий, так как, по словам Орешкина, он «всю историю с коронавирусом во многом может запустить по новой». Самый маловероятный — третий, так как информации о новом штамме пока очень мало.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Центр им. Гамалеи начал адаптировать российские вакцины от COVID-19 «Спутник V» и «Спутник Лайт» к новому штамму коронавируса. Будут поставлены несколько сотен миллионов бустерных доз к 20 февраля 2022 года.