Иммунолог Крючков: встреча двух штаммов COVID-19 может создать новый вариант вируса

Фото: Максим Платонов

Наличие в организме человека сразу двух различных штаммов коронавируса может привести к появлению нового комбинированного варианта. Об этом заявил иммунолог Николай Крючков.

По его словам, их встреча может произойти в том случае, если за короткий промежуток времени один штамм вытеснит другой. То есть это зависит от пути передачи возникшей мутации на территории обитания человека. Однако гибридные штаммы могут быть менее опасными, передает Ura.ru.

Фото: Илья Репин

Вчера доктор Александр Мясников назвал способ защититься от омикрон-штамма COVID-19. По его словам, защиту обеспечит ревакцинация, однако требуется корректировка вакцин. Врач отметил, что каждая последующая мутация вируса будет более заразная, чем предыдущая.

Диана Жиленкова