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В ВОЗ заявили о неэффективности запрета на международные поездки

22:36, 30.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В ВОЗ заявили о неэффективности запрета на международные поездки
Фото: Максим Платонов

Введение запрета на международные туристические поездки не остановит распространение COVID-19. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Помимо прочего, такие ограничительные меры стянут тяжким бременем для жизни и средств к существованию. Они могут оказать негативное влияние на глобальные усилия по борьбе с пандемией, так как государства потеряют стимул к отчетности и обмену эпидемиологическими сведениями, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян воздержаться от путешествий за границу во время новогодних праздников. По ее словам, вместо отдыха можно нанести существенный ущерб собственному здоровью.

Диана Жиленкова
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