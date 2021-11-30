В ВОЗ заявили о неэффективности запрета на международные поездки
Введение запрета на международные туристические поездки не остановит распространение COVID-19. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Помимо прочего, такие ограничительные меры стянут тяжким бременем для жизни и средств к существованию. Они могут оказать негативное влияние на глобальные усилия по борьбе с пандемией, так как государства потеряют стимул к отчетности и обмену эпидемиологическими сведениями, передает «РИА Новости».
Сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян воздержаться от путешествий за границу во время новогодних праздников. По ее словам, вместо отдыха можно нанести существенный ущерб собственному здоровью.
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