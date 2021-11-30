В ВОЗ заявили о неэффективности запрета на международные поездки

Фото: Максим Платонов

Введение запрета на международные туристические поездки не остановит распространение COVID-19. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Помимо прочего, такие ограничительные меры стянут тяжким бременем для жизни и средств к существованию. Они могут оказать негативное влияние на глобальные усилия по борьбе с пандемией, так как государства потеряют стимул к отчетности и обмену эпидемиологическими сведениями, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян воздержаться от путешествий за границу во время новогодних праздников. По ее словам, вместо отдыха можно нанести существенный ущерб собственному здоровью.

Диана Жиленкова