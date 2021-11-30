Эксперт считает, что до 20% сертификатов о вакцинации в России являются поддельными

Руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко считает, что 15—20% сертификатов о вакцинации от коронавируса могут быть купленными.

По его словам, в абсолютном большинстве в больницу попадают те, кто не привился от инфекции.

Фото: realnoevremya.ru

«Частично заболевают люди в определенном проценте, которые называют себя вакцинированными, [...] но у них ложные документы и справки о вакцинации. Среди общего числа привитых, некоторые специалисты считают, это может быть 15—20%», — сказал Бутенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

За 13 дней МФЦ Татарстана выдали более 62 тысяч сертификатов с QR-кодами о вакцинации.



Ольга Шагиева