Главное о коронавирусе на 26 ноября: новый штамм с 32 мутациями, QR-коды для сделавших первую прививку

Фото: Максим Платонов

Госсовет одобрил QR-коды, а народ вышел на митинг



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 249 новых случаев COVID-19. Всего на 26 ноября в республике зарегистрировали 37 057 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 30 728 человек, в том числе 312 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 215 человек.

Депутаты Госсовета РТ одобрили законопроекты правительства России о введении QR-кодов в общественных местах и транспорте по всей стране. Против проголосовали семь человек — представитель ЛДПР Эдуард Шарафиев, член «Справедливой России» Альмир Михеев, а также пять представителей КПРФ. Глава Минздрава РТ Марат Садыков заявил «Реальному времени», что каждого, кто проголосовал против, пригласят поработать в «красной» зоне.

Вчера Управление МВД РФ по Казани предупредило местных активистов о недопустимости проведения несогласованных с властями митингов и других публичных мероприятий. В предупреждении содержится напоминание о том, что для проведения публичных мероприятий нужно направить уведомление властям о нем за 10—15 дней до начала акции. При этом из-за пандемии коронавируса правительство Татарстана запретило с 30 октября 2021 года массовые мероприятия с участием граждан.



В Казани возле здания мэрии вечером в четверг прошел стихийный митинг против QR-кодов. В основном на акцию собрались люди среднего и старшего возраста. Заместитель начальника полиции УВД Казани Сергей Чанкин призывал собравшихся разойтись. Через 40 минут на акции начались задержания, некоторые участники разошлись. По данным СМИ, задержали несколько десятков человек.

Фото: vk.com

После введения QR-кодов в общественном транспорте в Татарстане на треть вырос спрос на доставку продуктов. Количество онлайн-транзакций в период с 22 по 24 ноября по сравнению с прошлым аналогичным периодом выросло на 25%, средняя стоимость покупки тоже поднялась и составила 2 442 рубля. Готовую еду тоже теперь покупают охотнее: спрос вырос на 15%, стоимость покупки составила 1 324 рубля. Еще жители республики стали на 19% оставлять больше чаевых курьерам.



В четверг утром в электрическом городском транспорте Казани выявили 143 пассажира без QR-кодов. В метро пытался попасть 21 горожанин без QR-кода, еще у 13 человек он оказался недействительным. 32 пассажира предъявили справки. В целом утром обошлось без скандалов: сотрудников полиции не пришлось вызывать.

Власти Татарстана разрешили проезд в общественном транспорте людям с медотводом и тем, кто получил первый компонент вакцины от коронавируса. Последним выдадут QR-код, действующий 24 дня со дня такой вакцинации.

В последние два года врачи фиксируют рост детского травматизма. Медики связывают это с пандемией коронавируса. С началом сезонного травматизма в сутки фиксируется до 200 обращений с детскими травмами, 36—40 пострадавших отправляются на стационарное лечение. Такое бывало регулярно и в прошлые годы, но лишь в 2020—2021 годах врачи начали замечать существенный рост детского травматизма. Причина — эпидемия коронавируса и закрытие организованных детских клубов и площадок.

Фото: 1gdp.by

В Набережных Челнах власти заявили о спаде напряженности в общественном транспорте после введения системы QR-кодов. Первый заместитель руководителя исполнительного комитета Илья Зуев доложил, что непростым был первый день работы. «Во вторник и среду зафиксировали падение напряженности, как и снижение пассажиропотока на 20%», — сообщил Зуев.

В Татарстане подтвердились 10 случаев смерти от COVID-19. Жертвами COVID-19 стали женщины 1962, 1959, 1954, 1947, 1955, 1940, 1938 годов рождения и мужчины 1954, 1949, 1944 годов рождения.



Роспотребнадзор на 22 предприятиях РТ нашел нарушение постановления об обязательной вакцинации. За неделю было проверено 105 объектов. Всего в рамках постановления привиты более 714 тысяч человек.

Заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что о снятии ограничений из-за распространения коронавируса пока говорить рано. По ее словам, ведомство беспокоит уровень заболеваемости среди пожилых: «Он пока остается на очень высоком уровне, и тенденции к снижению не имеется. Более того, на сегодня заболеваемость лиц старше 60 лет в структуре заболеваемости коронавирусом по-прежнему составляет 30%, и эта доля также не снижается. Летальность среди данной категории выше, чем среди других контингентов в четыре раза. Еженедельно мы отмечаем прирост заболеваемости в данной возрастной группе до 10%. Также нас не совсем устраивают темпы иммунизации в данной возрастной группе: пока на сегодня привито только 50% от численности возрастной группы. С учетом этого говорить пока о стабилизации эпидемиологического процесса и том, что ситуация выравнивается, мы не можем. И, соответственно, вернуться к вопросу о снятии каких-либо ограничений на сегодня крайне рано.

В России снизился коэффициент распространения

За последние сутки в России выявили 34 690 новых случаев коронавируса, выздоровели 36 145 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 9 502 879 человек, а выздоровевших — до 8 200 971 человека.



За сутки болезнь унесла жизни 1 235 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 270 292 человека.



За последние сутки в России проведено более 607 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 831 288 человек.

Россия предоставит Всемирной организации здравоохранения дополнительные данные о вакцине от коронавируса «Спутник V» до конца года. После предоставления данных о препарате ВОЗ в Женеве и инвестиционный фонд должны согласовать график повторных инспекций.

Главный педиатр ЦФО России, заведующая кафедрой педиатрии Российской медицинской академии последипломного образования (РМАПО) Ирина Захарова заявила, что дети в возрасте от семи лет составляют 64% от общего числа заразившихся COVID-19 несовершеннолетних.



С начала пандемии в России заболеваемость коронавирусом детей старше пяти лет выросла в три раза, рассказала главный внештатный детский специалист Минздрава РФ по профилактической медицине Лейла Намазова-Баранова. По ее словам, маленькие дети до пяти лет стали болеть примерно в два раза чаще, дети старше пяти лет, особенно младшие и особенно старшие подростки, стали болеть примерно в три раза чаще.

Фото: medvestnik.ru

Парламент Северной Осетии повторно проголосовал и поддержал законопроект о QR-кодах в общественных местах. «За» проголосовали 44 депутата, «против» — 4, еще один воздержался. В первый раз инициативу в парламенте региона поддержали только 30 человек, еще 12 выступили против.



Власти Санкт-Петербурга перенесли введение QR-кодов для посещения ресторанов и торговых центров. Сделать это планировалось 1 декабря.



Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что новый штамм коронавируса, обнаруженный накануне британскими вирусологами, пока не обнаружен в России. Если этот штамм будет заразен, устойчив и начнет размножаться, то вероятность его появления в нашей стране возможна, но пока исследования ничего не обнаружили.

В России разработано достаточное количество вакцин от COVID-19 для иммунизации всего населения страны, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

В России коэффициент распространения коронавируса снизился до 0,92 впервые с 7 мая 2021 года. Коэффициент распространения COVID-19 показывает, сколько человек примерно успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Показатель не превысил единицу впервые с 17 ноября во всех десяти регионах с наибольшим количеством заразившихся.

Фото: Илья Репин

Бизнес США попросил признать российские сертификаты о вакцинации



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 260 092 573 человека, 5 182 579 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (48 126 574). На второй строчке — Индия (34 555 431), на третьей — Бразилия (22 055 238), на четвертой — Великобритания (10 076 116), на пятой — Россия (9 303 751, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (775 797). За ними следуют Бразилия (613 642), Индия (467 468), Мексика (293 449), Россия (263 934).

Американская торговая палата (AmCham) в обращении к властям США попросила признать сертификаты вакцинации российским препаратом «Спутник V». Сейчас для въезда в США, кроме визы, нужна прививка вакциной, одобренной ВОЗ. Американское правительство призывают принимать другие вакцины, в том числе «Спутник V», для деловых поездок.

Фото: Максим Платонов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела чрезвычайную встречу для обсуждения потенциально быстро распространяющегося штамма COVID-19. Поводом встречи стало сообщение ученых из Великобритании о появлении в Ботсване нового штамма коронавируса, содержащего 32 мутации. Штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.



Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что Россия прошла пик заболеваемости COVID-19 в текущей волне.

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) порекомендовало расширить использование вакцины против коронавируса производства Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет. До этого вакциной рекомендовалось прививать подростков начиная с 12 лет. Комитет EMA решил, что преимущества использования препарата перевешивают вероятные риски, особенно для детей, имеющих заболевания, которые могут увеличить риск протекания COVID-19 в тяжелой форме.

Президент Чехии Милош Земан, покинувший 25 ноября Центральный военный госпиталь в Праге, куда он был госпитализирован 10 октября, в тот же день вернулся в лечебное учреждение из-за коронавируса. Чешский лидер недавно получил третью дозу вакцины. Он выписался из больницы, несмотря на рекомендации врачей продолжить госпитализацию.

Маргарита Головатенко