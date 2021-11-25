Казанская полиция предупредила жителей о недопустимости митинга против QR-кодов

Управление МВД РФ по Казани предупредило местных активистов о недопустимости проведения несогласованных с властями митингов и других публичных мероприятий. Сообщает об этом «Коммерсант-Казань».

Соответствующий документ получил глава отделения татарстанского «Яблока» Руслан Зинатуллин. Он считает, что это связано с появившимися в интернете сообщениями о митинге против QR-кодов около мэрии Казани.

Сообщается, что в предупреждении содержится напоминание о том, что для проведения публичных мероприятий нужно направить уведомление властям о нем за 10—15 дней до начала акции. При этом из-за пандемии коронавируса правительство Татарстана запретило с 30 октября 2021 года массовые мероприятия с участием граждан.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Недавно МВД республики предупредило татарстанцев об уголовной ответственности за поддельные QR-коды. Использующих ненастоящий QR-код будут привлекать к уголовной ответственности по части пятой статьи 327 УК РФ (подделка документов). Максимальное наказание за это — арест до шести месяцев.





Дарья Акимова