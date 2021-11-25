В Петербурге отложили ввод QR-кодов для посещения общепита и ТЦ

Власти Санкт-Петербурга перенесли введение QR-кодов для посещения ресторанов и торговых центров. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Ввести систему QR-кодов планировалось 1 декабря.

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С 27 декабря заселиться в гостиницы города можно будет только по QR-коду. При этом тем, кто представил отрицательный ПЦР-тест, необходимо будет каждые 72 часа предъявлять его заново.

С 1 ноября в Петербурге ввели систему входа по QR-кодам на массовые мероприятия численностью более 40 человек, а с 15 ноября — в бассейны, фитнес-центры, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, в музеи и на выставки, а также на церемонии торжественной регистрации брака. Также коды нужны для размещения в домах отдыха.

Сегодня власти Нижегородской области общепиту, кинотеатрам, музеям, фитнес-клубам, баням, библиотекам и гостиницам дали право самостоятельно решать, работать по QR-кодам или нет.



Татьяна Леухина