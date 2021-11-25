Матвиенко: в России есть достаточное количество вакцин от COVID-19 для иммунизации населения

Фото: Максим Платонов

В России разработано достаточное количество вакцин от COVID-19 для иммунизации всего населения страны. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с главой Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хансом Клюге.

Она отметила, что в РФ, как и в других государствах, есть противники вакцинации от коронавируса. В особенности они оказывают негативное влияние через интернет и СМИ. «Наши специалисты, медики активно с этим борются», — передает слова Матвиенко ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Сегодня утром сообщалось, что в стране выпустили уже 70 миллионов комплектов «Спутника V» и 15 миллионов «Спутника Лайт». А вчера замглавы Центра им. Гамалеи Денис Логунов заявил о регистрации вакцины от COVID-19 для подростков.

Диана Жиленкова