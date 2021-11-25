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В Татарстане подтвердилось 10 случаев смерти от COVID-19

18:14, 25.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердилось 10 случаев смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане подтвердились 10 случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.

Жертвами COVID-19 стали: женщины 1962, 1959, 1954, 1947, 1955, 1940, 1938 годов рождения и мужчины 1954, 1949, 1944 годов рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По состоянию на 25 ноября в республике зарегистрировали 1 215 случаев смерти от COVID-19.

В Татарстане за минувшие сутки подтвердился 251 новый случай COVID-19. За весь период пандемии в республике выявили 36 808 случаев COVID-19.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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