В Татарстане подтвердилось 10 случаев смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердились 10 случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.
Жертвами COVID-19 стали: женщины 1962, 1959, 1954, 1947, 1955, 1940, 1938 годов рождения и мужчины 1954, 1949, 1944 годов рождения.
По состоянию на 25 ноября в республике зарегистрировали 1 215 случаев смерти от COVID-19.
В Татарстане за минувшие сутки подтвердился 251 новый случай COVID-19. За весь период пандемии в республике выявили 36 808 случаев COVID-19.
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