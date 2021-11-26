В США бизнесмены попросили власть признать «Спутник V»
Американская торговая палата (AmCham) в обращении к властям США попросила признать сертификаты вакцинации российским препаратом «Спутник V», сообщают «Известия».
Сейчас для въезда в США, кроме визы, нужна прививка вакциной, одобренной ВОЗ. Американское правительство призывают принимать другие вакцины, в том числе «Спутник V», для деловых поездок, отметил президент Американской торговой палаты Алексис Родзянко.
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