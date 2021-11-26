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В США бизнесмены попросили власть признать «Спутник V»

06:46, 26.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В США бизнесмены попросили власть признать «Спутник V»
Фото: realnoevremya.ru

Американская торговая палата (AmCham) в обращении к властям США попросила признать сертификаты вакцинации российским препаратом «Спутник V», сообщают «Известия».

Сейчас для въезда в США, кроме визы, нужна прививка вакциной, одобренной ВОЗ. Американское правительство призывают принимать другие вакцины, в том числе «Спутник V», для деловых поездок, отметил президент Американской торговой палаты Алексис Родзянко.

Фото: realnoevremya.ru
Маргарита Головатенко
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