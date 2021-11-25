Главный педиатр ЦФО: Дети в возрасте от семи лет болеют COVID-19 чаще всего

Дети в возрасте от семи лет составляют 64% от общего числа заразившихся COVID-19 несовершеннолетних. Эта возрастная группа прежде всего должна быть защищена от инфекции, заявила главный педиатр ЦФО России, заведующая кафедрой педиатрии Российской медицинской академии последипломного образования (РМАПО) Ирина Захарова.

— Ну и приблизительно одна треть из них подростки. Поэтому, конечно, прежде всего дети с 12 до 18 лет должны быть защищены, — сказала она в четверг в эфире телеканала «Россия-24».

Сейчас детей от 12 лет начали прививать в 47 странах мира, отметила она.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня главный внештатный детский специалист Минздрава РФ по профилактической медицине Лейла Намазова-Баранова рассказала, что в России заболеваемость коронавирусом детей старше пяти лет выросла в три раза с начала пандемии. В Минздраве сообщили, что в России более 30 тысяч детей с COVID-19 получают медицинскую помощь.

Вчера в России зарегистрировали двухкомпонентную вакцину «Спутник М», предназначенную для подростков от 12 до 17 лет. А президент страны Владимир Путин поручил правительству уделить внимание разработке вакцины от коронавируса для детей старше двух лет.



Татьяна Леухина