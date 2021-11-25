В Северной Осетии со второго раза поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах
Парламент Северной Осетии повторно проголосовал и поддержал законопроект о QR-кодах в общественных местах. «За» проголосовали 44 депутата, «против» — 4, еще один воздержался, пишет «РИА Новости».
В первый раз инициативу в парламенте региона поддержали только 30 человек, еще 12 выступили против.
Депутаты Госсовета Татарстана одобрили законопроект о введении системы QR-кодов в общественных местах и транспорте. Против выступили семь человек.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым