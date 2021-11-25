В Северной Осетии не поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах и транспорте

Фото: Максим Платонов

Парламент Северной Осетии не одобрил федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Для принятия необходимо было набрать 35 голосов, однако поддержали инициативу только 30 человек, еще 12 выступили против.

Два законопроекта о QR-кодах внесли в Госдуму РФ 12 ноября. Согласно первому, QR-код или документ о медотводе или перенесенном COVID-19 необходим при посещении массовых мероприятий, культурных учреждений, заведений общепита и др. А второй законопроект предусматривает наличие QR-кода при покупке билетов на поезда и самолеты, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

Недавно сообщалось, что каждый второй россиянин против QR-кодов в поездах и самолетах. Согласно результатам исследования портала SuperJob, эту меру поддерживают лишь 27% населения.

Диана Жиленкова