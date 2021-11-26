ВОЗ проведет чрезвычайную встречу из-за выявленного в ЮАР и Ботсване штамма COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сегодня проведет чрезвычайную встречу для обсуждения потенциально быстро распространяющегося штамма COVID-19. Об этом пишет Financial Times.

Ранее ученые из Великобритании сообщили о появлении в Ботсване нового штамма коронавируса, содержащего 32 мутации. Исследователи обратили внимание на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Они отметили, что штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм обнаружили в и ЮАР. Сейчас зарегистрированы 22 случая.

В Роспотребнадзоре сообщили, что новый штамм пока не выявили на территории России.

Татьяна Леухина