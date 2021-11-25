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ВОЗ: Россия прошла пик заболеваемости COVID-19 в текущей волне

20:59, 25.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
ВОЗ: Россия прошла пик заболеваемости COVID-19 в текущей волне
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Россия, по всей видимости, прошла пик заболеваемости COVID-19 в текущей волне. Об этом заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

— Если смотреть на 53 страны в Европейском регионе, мы видим рост заболеваний в западных странах, в Германии, Австрии, Дании, Ирландии, — заявил он в эфире телеканала «Россия-1».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В восточной части — в Белоруссии, России, Болгарии, Румынии, пик заболеваемости пройден. Однако представитель ВОЗ признал россиян соблюдать меры предосторожности от COVID-19.

За минувшие сутки в России зарегистрировали 33 796 случаев COVID-19. Всего заболевших по стране выявили 9 468 189 человек.

По последним данным, в России коэффициент распространения коронавируса опустился до 0,92 впервые с 7 мая 2021 года.

Татьяна Леухина
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