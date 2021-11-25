Утром в электрическом транспорте Казани выявили более 140 пассажиров без QR-кода

Фото: Максим Платонов

В Казани в утренний час пик в электрическом городском транспорте выявили 143 пассажира без QR-кодов. Об этом сообщает телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс».

Так, в метро пытался попасть 21 горожанин без QR-кода, еще у 13 человек он оказался недействительным. 32 пассажира предъявили справки. В целом утром обошлось без скандалов: сотрудников полиции не пришлось вызывать.

Фото: Максим Платонов

В утренний час пик в трамваи и троллейбусы не допустили 68 казанцев. В расписании транспорта задержек не было, подвижной состав работает согласно обычному графику.

Сегодня утром стали известны результаты опроса, согласно которым большинство жителей Татарстана не поддерживает введение QR-кодов в общественном транспорте. А одобряет такие ограничения каждый пятый (20%) татарстанец.

Диана Жиленкова