Депутатов Госсовета РТ, проголосовавших против закона о введении QR-кодов в РФ, пригласили в «красную» зону

Фото: Максим Платонов

Депутаты Госсовета РТ одобрили законопроекты правительства России о введении QR-кодов в общественных местах и транспорте по всей России. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Против проголосовали семь человек — представитель ЛДПР Эдуард Шарафиев, член «Справедливой России» Альмир Михеев, а также в том числе пять представителей КПРФ. Глава Минздрава РТ Марат Садыков заявил «Реальному времени», что каждого, кто проголосовал против, пригласят поработать в «красной» зоне.

По его словам, сейчас в «красной» зоне на износ работают 16 тысяч медиков.