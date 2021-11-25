Коэффициент распространения COVID-19 в России снизился до минимума с начала мая

В России коэффициент распространения коронавируса опустился до 0,92 впервые с 7 мая 2021 года. Такие подсчеты привел ТАСС, опираясь на данные федерального оперштаба по борьбе с COVID-19.

Показатель не превысил единицу впервые с 17 ноября во всех десяти регионах с наибольшим количеством заразившихся. Среди них — Красноярский, Пермский края и Подмосковье, там показатель равен ровно 1. Воронежская, Ростовская и Свердловская области — 0,99, Нижегородская область — 0,97.



В Москве цифра опустилась до 0,81, в Самарской области — до 0,8, в Санкт-Петербурге — до 0,59, что является минимумом с начала пандемии.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сам коэффициент распространения COVID-19 показывает, сколько человек примерно успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

Согласно исследованию, в России вторую неделю подряд заболеваемость коронавирусом идет на спад. За последние семь дней, начиная с 21 ноября, количество заражений COVID-19 снизилось более чем на 5%.



Дарья Акимова