Регулятор ЕС одобрил применение вакцины Pfizer для детей 5—11 лет

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) порекомендовало расширить использование вакцины против коронавируса производства Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регулятора ЕС.

До этого вакциной рекомендовалось прививать подростков начиная с 12 лет. Комитет EMA решил, что преимущества использования препарата перевешивают вероятные риски, особенно для детей, имеющих заболевания, которые могут увеличить риск протекания COVID-19 в тяжелой форме.

На сегодняшний день для использования в ЕС ЕМА рекомендованы четыре вакцины против COVID-19: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Израиле также с 23 ноября начали прививать детей в возрасте 5—11 лет. Для вакцинации будет использоваться детская вакцина Pfizer.

Дарья Акимова