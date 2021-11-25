В России дети старше пяти лет стали болеть коронавирусом в три раза чаще

С начала пандемии в России заболеваемость коронавирусом детей старше пяти лет выросла в три раза. Об этом рассказала главный внештатный детский специалист Минздрава РФ по профилактической медицине Лейла Намазова-Баранова.

«По сравнению с началом пандемии маленькие дети до пяти лет стали болеть примерно в два раза чаще, дети старше пяти лет, особенно младшие и особенно старшие подростки, стали болеть примерно в три раза чаще», — рассказала Намазова-Баранова в эфире телеканала «Россия 24».

Она напомнила, что коронавирус опасен своими последствиями как для физического здоровья, так и психолого-неврологического и когнитивного. Вирус влияет на различные органы и системы.



Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России зарегистрировали двухкомпонентную вакцину «Спутник М», предназначенную для подростков от 12 до 17 лет. В вакцине для подростков концентрацию препарата снизили в пять раз, а для детей — в 10. Клинические исследования показали, что у подростков в возрасте 12—17 лет иммунная система лучше реагирует на появление защитных антител, чем у взрослых.

Ольга Шагиева