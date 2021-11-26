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В Татарстане после введения QR-кодов на транспорте вырос спрос на доставку

07:51, 26.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане после введения QR-кодов на транспорте вырос спрос на доставку
Фото: realnoevremya.ru (архив)

После введения QR-кодов в общественном транспорте в Татарстане на треть вырос спрос на доставку продуктов, сообщает ТАСС со ссылкой на результы аналитики сервиса онлайн-платежей CloudPayments в период с 22 по 24 ноября.

После введения кодов спрос по сравнению с прошлым аналогичным периодом повысился на 31%. Количество онлайн-транзакций выросло на 25%, средняя стоимость покупки тоже поднялась и составила 2 442 рубля.

Готовую еду тоже теперь покупают охотнее: спрос вырос на 15%, стоимость покупки составила 1 324 рубля. Жители республики стали на 19% оставлять больше чаевых курьерам, а их средняя сумма выросла на 13% — до 95 рублей.

Возросший спрос на услуги доставки эксперты связывают с тем, что в связи с ограничениями жители предпочли отказаться от похода в магазины и заказать все с доставкой на дом.

Фото: Ринат Назметдинов

Еще одно ноябрьское исследование, проводимое до введения QR-кодов на транспорте, показало, что почти 60% казанцев оформляют доставку продуктов и различных товаров на дом. Активно пользоваться такими услугами начали 20% жителей Казани в период пандемии коронавируса.

Маргарита Головатенко
БизнесУслугиОбществоЭкономика Татарстан

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