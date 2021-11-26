Россия до конца года предоставит ВОЗ дополнительные данные о «Спутнике V»

Россия предоставит Всемирной организации здравоохранения дополнительные данные о вакцине от коронавируса «Спутник V» до конца года. Об этом сообщил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Вопросом регистрации вакцины («Спутник V», — прим. ред.) занимается непосредственно генеральный директор ВОЗ в Женеве, но я знаю, что делегация Российского фонда прямых инвестиций вместе с сотрудниками МИДа посетила генерального директора в прошлую пятницу, — сказал он в интервью на канале «Россия 1».

После предоставления данных о препарате, ВОЗ в Женеве и инвестиционный фонд должны согласовать график повторных инспекций.

По последним данным, в России выпустили порядка 85 млн комплектов вакцин от коронавируса в гражданский оборот от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи: 70 млн комплектов «Спутника V» и 15 млн «Спутника Лайт».

В начале ноября исследование, опубликованное в журнале The Lancet, подтвердило высокий профиль безопасности однокомпонентной вакцины против COVID-19 «Спутник Лайт».

Татьяна Леухина